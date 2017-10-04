مدرب أوغندا يوجه إنذارا لغانا ومصر

أكد موزيس باسينا مدرب المنتخب الأوغندي أنه لا بديل عن الفوز على غانا يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

مدرب أوغندا: سنقاتل على التأهل للمونديال

وأوضح موزيس باسينا أن الغيابات الكثيرة في صفوف غانا لن تؤثر على قوة المنافسة ورغبتها في تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال باسينا في تصريحات صحفية: “لا ننظر إلى حجم الغيابات التي تُعاني منها غانا فنحن مُطالبون بالفوز أيًا كان الخصم لا أرى أن غياب جيان أسامواه والأخوين أيو سيُضعف غانا”.

وأضاف باسينا: “غانا حققت نتيجة كبيرة بخماسية مقابل هدف على الكونغو في غياب أهم نجومها ومصر أيضًا تحلم بالتأهل لكننا سنقاتل على التأهل بصرف النظر عن تاريخيهما”.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط بينما أوغندا في المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا بكمبالا بينما تستضيف مصر منتخب الكونغو يوم الأحد المقبل باستا برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو على أن تتعثر أوغندا أمام غانا حتى يتأهل للمونديال بشكل رسمي.