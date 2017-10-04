الأهلي يستعد للاتحاد السكندري بمواجهة اف سي مصر ودياً

قرر الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بقيادة حسام البدري، خوض لقاء ودي أمام نظيره اف سي مصر، السبت المقبل، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي هذا القرار، من أجل الاستعدادا بشكل تام لمواجهة الاتحاد السكندري، لاسيما وان الفريق عائد من فترة راحة لمدة يومين، عقب الهزيمة من النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب سوسة.

الاهلي استأنف تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في غياب 7 لاعبين دوليين.

مارسيليو يتعرض للإصابة

وتعرض حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، للإصابة بعد التدخل مع النيجيري جونيور أجايي، ولكن استأنف المران بشكل طبيعي.

ومن جانبه يستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، في مباراة الإياب المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم ، بهدف دون رد، أو بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.