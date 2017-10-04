الرئيس “السبسي” يتحدث عن موقعة النجم والأهلي لأول مرة

أبدى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء تفاؤله بتخطي نادي النجم الساحلي عقبة الأهلي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

السبسي: النجم سيفوز على الأهلي

وأشاد السبسي على هامش زيارته محافظة سوسة (120 كم شرق تونس العاصمة)، بدعوة من رجال أعمال لتدشين منشآت اقتصادية، بالفوز الأخير للنجم الساحلي 2-1 عل الأهلي المصري، في مباراة الذهاب ضمن البطولة الإفريقية.

وقال السبسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالملعب الأوليمبي بسوسة: “جئت إلي سوسة لأن أصحاب المشاريع دعوني ولم أندم؛ لأن ما رأيته يثلج الصدر”.

وكان السبسي قد تدخل لإثناء حمدي المدب عن استقالته من منصبه رئيساً للترجي الرياضي التونسي إثر خروج الفريق أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل النجم الساحلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب باستاد برج العرب بالإسكندرية حتى يضمن العبور للمباراة النهائية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه الأهلي حضور 60 ألف متفرج لمباراته أمام النجم الساحلي، وينتظر موافقة الجهات الأمنية على طلبه.