حسام البدري: صالح جمعة يعاني بدنياً

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن السبب الرئيسي لعدم إشراك صالح جمعة بشكل أساسي في المبارايات.

وقال البدري، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” المذاع عبر فضائية اون سبورتس، ” إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، يعاني بدنياً مشيراً إلى أن سبب عدم إشراكه هو إنه ليس مميز من الجانب البدني.

عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي، على ملعب سوسة، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

البدري: سعيد بعدم إصابة السعيد بتمزق في الخلفية

وقال المدير الفني للأهلي، ” شعرت بالسعادة عندما علمت أن الأشعة أثبتت عدم تعرضه للتمزق في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن مشاركته مع المنتخب أمام الكونغو صعبة للغاية، ولكن أتمنى أن يشارك أمام غانا وعقب التأهل إلى مونديال روسيا 2018″.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.