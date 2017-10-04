منتحب مصر يؤدي تدريبه في غياب 5 لاعبين (تعرف عليهم)

خاض منتخب مصر تدريبه اليوم بمشاركة 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة الكونغو المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

28 لاعبا في تدريب المنتخب استعدادا للكونغو

وحضر جميع اللاعبين الـ 28 التدريب وهم أحمد فتحى (الأهلى) وشريف إكرامى (الأهلى) وحسام عاشور (الأهلى) وأحمد الشناوى (الزمالك) وصالح جمعة (الأهلى) و عبدالله السعيد ” الأهلى “وسعد سمير (الأهلى) ورامى ربيعة (الأهلى) ومؤمن زكريا (الأهلى) وطارق حامد (الزمالك) وعلى جبر (الزمالك) ومحمد فتحى (الإسماعيلى) و حسام حسن (سموحة)، بالإضافة إلى 15 محترفًا وهم محمد صلاح ومحمد الننى ورمضان صبحى وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وكريم حافظ وعمرو جمال وأحمد حسن كوكا وسام مرسى وتريزيجيه ومحمد عبد الشافى وعصام الحضرى ومصطفى فتحى وكهربا وعمر جابر.

وشارك في التدريب الجماعي جميع اللاعبين باستثناء حسام عاشور ومحمود كهربا اللذين خاضا مرانًا فرديًا بينما أدي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومصطفي فتحي تدريبات استشفائية.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي والنجم الساحلي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي انتهت بفوز النجم بهدفين مقابل هدف في سوسة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة في تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا يوم السبت المقبل، بينما يلعب منتخب مصر مع الكونغو الأحد في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.