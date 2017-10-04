أكد عمر جابر مدافع المنتخب الوطني ونادي بازل السويسري، على جاهزية لاعبي الفراعنة لمواجهة الكونغو.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال “جابر” في تصريحات تليفزيونية له اليوم الأربعاء: ” سعيد بالمشاركة أساسيا مع بازل في الفترة الأخيرة ، ولكن أنا هنا الآن من أجل المنتخب الوطني وتحقيق حلم الـ90 مليون مصري بالتأهل لمونديال روسيا”.

وأضاف نجم الزمالك السابق، ” نفكر قليلا في مباراة غانا وأوغندا لكن كل تركيزنا على الأحد أمام الكونغو لأن الفوز ضروري لنا، من أجل التأهل أو الاستمرار أصحاب اليد العليا في الصعود”.

وأكمل،” ننتظر الدعم الجماهيري لنا، وأتمنى من الشعب المصري بالدعاء لنا بالتوفيق والدعاء أيضا لغانا بالفوز على أوغندا”.

موقف مصر في جدول المجموعة:-

يحتل المنتخب الوطني قمة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، بينما يأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحتل المنتخب الكونغولي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

فرص مصر في التأهل لمونديال روسيا

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى تحقيق الفوز في لقاء الأحد مع تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني، للتأهل رسميا لمونديال روسيا 2018.