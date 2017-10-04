بالفيديو.. أول تعليق من عبد الله السعيد بعد إصابته

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الأهلي عن ثقته في فوز منتخب مصر على الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

عبد الله السعيد يطمئن جماهير مصر

وأوضح السعيد في تصريحات لقناة أون سبورت أنه يتمنى أن يكون متواجدًا في مباراة الكونغو لمساعدة زملائه على الفوز والاقتراب خطوة من التأهل للمونديال.

وأضاف السعيد: “كلنا واحد في المنتخب ومن سيشارك يستطيع التألق وأداء دوره على أكمل وجه لأننا في النهاية هدفنا إسعاد الشعب المصري”.

وتابع: “أشكر كل شخص ساندني واتصل للاطمئنان علي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وأقدم ما يفيد المنتخب”.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي والنجم الساحلي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي انتهت بفوز النجم بهدفين مقابل هدف في سوسة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة في تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا يوم السبت المقبل، بينما يلعب منتخب مصر مع الكونغو الأحد في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.