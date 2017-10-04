بالفيديو.. البدري يطالب بعدم مشاركة “السعيد” أمام الكونغو ويؤكد: لهذا أغضب

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا كانت الأصعب في تاريخه التدريبي.

البدري: الترجي أصعب مبارياتي التدريبية

وأوضح البدري أن مواجهة الترجي التونسي في رادس بعد التعادل 2-2 في برج العرب بالإسكندرية صعبت مهمة القلعة الحمراء قبل أن يفوز فريقه 2-1 في إياب دور الثمانية.

وقال البدري لبرنامج “خاص مع سيف” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” : “مباراة الترجي واحدة من أصعب محطاتي التدريبية خاصة أن جماهير تونس كانت تشجع بلادها بحرارة وحماس طوال المباراة”.

وشدد البدري على أن الأهلي كان لديه إصرار غير عادي للتأهل لنصف النهائي الإفريقي ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

وأضاف البدري أن ضغط نادي الأهلي وجماهيره وشعبيته يضعوه في مسئولية كبيرة لذلك يظهر غاضبًا في المباريات عندما يحيد اللاعبون عن الأسلوب المعتاد.

وأبدى مدرب الأهلي ارتياحه الشديد عقب إظهار الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد عدم وجود تمزق في العضلة الخلفية.

وقال البدري: “حالة السعيد أسعدتني كثيرًا بعد التأكد بعدم إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لكنه من الصعب أن يشارك في مباراة الأحد المقبل مع منتخب مصر لذلك أتمنى ألا يلعب أمام الكونغو”.