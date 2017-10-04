إصابة “مارسيليو” في مران الأهلي

تعرض حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة اللاعب بعدما تدخل عليه النيجيري جونيور اجايي، مهاجم الفريق، بشكل قوي، مما جعل اللاعب يسقط على أرضية الملعب، ولكن تم إسعافه على الفور، ومن ثم أستانف المران بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

الاهلى يستأنف التدريبات

كان الأهلي قد حصل على راحة سلبية من التدريبات ، بعدما عادت البعثة من تونس ، عقب الهزيمة من النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي ، على ملعب سوسة، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين ، يوم 22 أكتوبر ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم بهدف دون رد، من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.