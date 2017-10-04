بالمستندات.. فضيحة لاتحاد الكرة مع الزمالك وإنذار على يد محضر

أرسل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنذارًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تجاهله تسليم القلعة البيضاء مبلغ ٢٧٥ ألف دولار قيمة مستحقات النادي من الدفعة الأولى من مكافأة رابطة أبطال إفريقيا.

الزمالك يحذر اتحاد الكرة ويتهمه بالاستيلاء على المال العام

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إلى اتحاد الكرة المستحقات على سبيل الأمانة لتسليمها لنادي الزمالك.

وتضمن الإنذار الذي أرسله رئيس الزمالك أن اتحاد الكرة استولى بذلك على المال العام وقام بخيانة الأمانة ومنح الاتحاد مهلة ٤٨ ساعة لإرسال المبلغ.

وشدد مجلس الزمالك على أن الدفعة الأولى من مكافأة رابطة أبطال إفريقيا إذا لم تصل القلعة البيضاء فسيكون هناك إجراءات أخرى.

وكان الزمالك قد ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 وفشل في التأهل لدور المجموعات الذي وصل إليه نادي الأهلي وأكمل طريقه نحو دور الثمانية وأقصى الترجي التونسي ثم واجه النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.