جوزيه غاضبا من “تسلل” الزمالك: نفسي أشوف مصر في المونديال

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي أنه يتمنى فوز مصر على الكونغو ورؤيتها في كأس العالم 2018 في روسيا

جوزيه يتمنى تأهل مصر للمونديال

وقال جوزيه على هامش زيارته لنادي الزمالك اليوم إنه يتمنى وصول مصر لكأس العالم بروسيا لأن هذا الحلم تأخرًا كثيرًا للجماهير المصرية.

وأبدى جوزيه غضبه من عدم احتساب التسلل في مباراة ناشئي دجلة والزمالك الودية بدعوى أن إلغاء هذه الحالية يقلل من سخونة اللقاء.

وتفقد البرتغالي مانويل جوزيه، المستشار الفني لوادي دجلة، ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، برفقة إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالنادي.

وحرص تيجانا على الحديث مع جوزيه، حول إنشاء تلك الملاعب منذ نحو 3 سنوات، للاستفادة بشكل أكبر من قطاع الناشئين.

ويستعد منتخب مصر استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا بكمبالا يوم السبت المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المونديال.