أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأشعة التي أجراها عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمس للوقوف على إصابته في العضلة الخلفية مطمئنة إلى حد كبير.

الأهلي: إصابة عبد الله السعيد.. خداعة

وأوضح عبد الحفيظ أن نتائج الأشعة كانت مبشرة للغاية ولا قلق من تضخم إصابته.

وشدد عبد الحفيظ على أنه يجب ألا يشارك عبد الله السعيد مع المنتخب إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100%.

وأضاف عبد الحفيظ: “كلنا في الأهلي نثق أن هيكتور كوبر لن يدفع بعبد الله السعيد أمام الكونغو إذا كان مصابًا ونفس الحال مع كل لاعبي الأندية الأخرى فهو لن يجازف بلاعبين لديه بدلاء لهم”.

وتابع: “أتمنى أن تكون إصابة عبد الله بسيطة لكن من الصعب الحكم عليها وتحديد موعد عودته للملاعب لأن الإصابة في الخلفية غير مأمونة”.

وكان عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسوسة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويأمل هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة في جاهزية السعيد سريعًا من أجل إشراكه أمام الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.