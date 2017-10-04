بي إن سبورتس تنقل مباراة سوريا واستراليا على قناة مفتوحة

قررت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية بث مباراة سوريا واستراليا مجانًا للجماهير العربية بدون تشفير.

بي إن سبورتس تبث لقاء سوريا واستراليا مجانا

ويستضيف منتخب سوريا نظيره الاسترالي في الساعة الثانية والنصف مساء غد الخميس، ضمن منافسات ذهاب الملحق الآسيوي، المؤهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقام مباراة الإياب بين استراليا وسيدني يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري في العاصمة سيدني.

ونجح منتخب سوريا في الوصول إلى الملحق الآسيوي بعدما جاء في المركز الثالث للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أن الفائز من سوريا واستراليا في مجموعة المباراتين سيلعب مع ملحق أمريكا الجنوبية مباراتين ذهاب وعودة لتحديد المتأهل لكأس العالم في روسيا.

وكانت منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية قد تأهلت للمونديال من آسيا بينما لا تزال التصفيات الإفريقية مستمرة، وإن كان المنتخب المصري قد اقترب من التأهل إذا فاز على الكونغو يوم الاحد المقبل وتعثرت غانا مع أوغندا ضمن منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات.