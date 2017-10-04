بالفيديو.. تعليق ناري من عدلي القيعي على رفع حسام حسن لقميص الأهلي

أشاد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بنادي الأهلي بقدرات حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي التدريبة مؤكدًا أنه يستحق مكانة أفضل.

عدلي القيعي: حسام حسن يعطل نفسه

وقال القيعي عن واقعة رفع حسام حسن قميصي الأهلي والمصري خلال مباراة الزمالك قائلًا: “حسام حسن لا خلاف على إمكانياته لكنه عندما يقترب من تحقيق حلمه الشخصي يضيعه ويعطله بأخطاء بسيطة”.

وأضاف القيعي: “حسام حسن بيعطل نفسه فرغم ما يقدمه فإنه لا يمتلك أعصابه أمام غضب الجماهير في المباريات”.

وتابع القيعي: “الشاطر إللي يعرف يتحكم في انفعالاته ويمتص غضبه لأنه في الأول والنهاية معظم اللاعبين يتعرضون لهتافات من الجماهير ويجب أن يتم تجاهلها دون الرد عليها خاصة من النجوم الكبار مثل حسام حسن”.

وأشار القيعي إلى أنه يخشى على منتخب مصر من مفاجآت الكونغو في تصفيات كأس العالم.

وشدد القيعي على أنه قلق من طلب 12 وزيرًا حضور مباراة الكونغو لأنه يصورونها للاعبين على أنها احتفالية مبكرة مما لا يجعلهم يركزون في المباراة كما حدث في اللقاء الفاصل بين مصر والجزائر في السودان.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا بكمبالا يوم السبت المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المونديال.