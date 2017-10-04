الأهلي يفاجيء جماهيره بنظام وأسعار تذاكر لقاء النجم الساحلي

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي فتح نظام الحجز على 10 آلاف بطاقة جديدة لجمهور الفريق، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم 11 أكتوبر الحالي، بنظام الحجز الإلكتروني، وبأسبقية التسجيل والدفع.

نظام جديد من الأهلي للتذاكر أمام النجم

ويحصل من يحجز البطاقة الجديدة على تذكرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، والتي تُقام يوم 22 أكتوبر ببرج العرب في إياب دور نصف النهائي من دوري الأبطال، مقابل 70 جنيهـًا، شاملة قيمة البطاقة، وقدرها 44 جنيه، وصالحة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مبلغ 26 جنيهـًا هي ثمن تذكرة المباراة.

وسوف يتم تسليم البطاقات من منافذ «فوري بلس» يومي 17 و18 أكتوبر الحالي.

وكان الأهلي قد سبق وفتح باب التسجيل للمرحلة الأولى لبطاقات الجمهور الصادرة من إدارة المباريات بالنادي الأهلي، والتي تم من خلالها حصول جمهور الأهلي على 10 آلاف بطاقة في مباراة الترجي، التي أقيمت ببرج العرب في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أنّ نظام بطاقات الجمهور هو المتبّع حاليـًا في الدوريات الأوربية، ونال إشادة الجميع في مباراة الترجي الأخيرة ببرج العرب، حيث يوفّر آلية منظمة وآمنة لحضور الجماهير للمباريات، بما يليق بجماهير الأهلي.