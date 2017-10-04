غياب متعب والشيخ وحمودي عن تدريب الأهلي

غاب أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعماد متعب ثلاثي نادي الأهلي عن تدريب الفريق الجماعي اليوم بعد استئنافه عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

الشيخ وحمودي ومتعب يغيبون عن تدريب الأهلي

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها عقب الخسارة من النجم الساحلي التونسي بسوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري ثم لقاء الإياب أمام النجم الساحلي يوم 22.

ويخوض نادي الأهلي تدريباته بدون لاعبيه الدوليين المنضمين لمنتخب مصر استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا بكمبالا يوم السبت المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المونديال.