يرى عدلي القيعي، مدير إدارة التسويق في النادي الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاعب يمتلك إمكانيات خاصة ولابد من الصبر عليه حتى يتألق مع الفريق.

الأهلي قد تعاقد مع وليد أزارو، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي الدفاع الجديدي المغربي، ولكن لم يظهر بشكل جيد حتى الآن مع الفريق، ووجهت له انتقادات عديدة بسبب مستواه مع الفريق الفترة الماضية لاسيما أمام النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

القيعي: أزارو مختلف تماما عن فلافيو

وقال القيعي ، خلال تصريحاته لبرنامج ” ميديا اون” المذاع عبر فضائية اون سبورتس، ” الكثير يشبه أزارو بالأنجولي امادو فلافيو، لاعب الأهلي السابق، بالطبع اختلف معهم، هناك اختلاف كبير بين الثنائي، مشيراً إلى ان فلافيو بستطيع إنهاء الهجمة بشكل جيد ، على عكس وليد أزارو”.

وأختتم قائلًا: ” لابد أن يصبر جمهور الأهلي على أزارو، وسيكون مهاجم له وضعه في الفريق”.