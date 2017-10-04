القيعي: خائف على مصر من الكونغو وقلقان من حضور 12 وزيرا

أكد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بنادي الأهلي أنه يخشى على منتخب مصر من مفاجآت الكونغو في تصفيات كأس العالم.

عدلي القيعي يحذر المنتخب من الكونغو

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأوضح القيعي أن نبرة الثقة التي تسبق مباراة الكونغو تقلقه بشدة مشيرًا إلى أن منتخبنا تناسى أنه خسر في مرات كثيرة من المنتخبات الضعيفة.

وأضاف القيعي أنه يرفض تصوير البعض لمباراة الكونغو على أنها احتفالية لأن حسم التأهل للمونديال قد يتأجل للجولة الأخيرة من التصفيات.

وشدد القيعي على أنه قلق من طلب 12 وزيرًا حضور مباراة الكونغو لأنه يصورونها للاعبين على أنها احتفالية مبكرة مما لا يجعلهم يركزون في المباراة كما حدث في اللقاء الفاصل بين مصر والجزائر في السودان.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا بكمبالا يوم السبت المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المونديال.