فريق إسباني يطلب مواجهة الأهلي والبدري يرفض.. تعرف على السبب

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عرض أتليتكو مدريد الإسباني، لخوض مباراة وديه بين الفريقين في شهر ديسمبر المقبل.

الأهلي قد تلقي خطاب من مسئولي النادي الإسباني، من أجل خوض لقاء ودي في الإمارات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

البدري يبرر رفضه لودية اتليتكو مدريد

وجاء رفض البدري لهذه الودية، بسبب ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق ، لاسيما وأن هناك العديد من المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد تلقي الهزيمة من النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهاي بدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب سوسة بتونس (طالع التفاصيل).

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم الساحلي، بهدف دون رد، أو بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.