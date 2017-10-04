المنتخب: عاشور جاهز لمباراة الكونغو .. وكشف طبي للسعيد

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الأول، أن حسام عاشور، أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الكونغو، بتصفيات المونديال.

حسام عاشور كان قد أصيب في مران الفريق ، عقب مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي أقيمت بملعب “رادس”، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وخضع عاشور، لكشف طبي أمس الثلاثاء، قبل إنطلاق مران المنتخب الوطني، وأثبت تعافيه من الإصابة، واكتفى بالجري حول الملعب ولم يشارك في المران.

كشف طبي يحدد مصير السعيد

وعلى الجانب الآخر، أوضح لهيطة حالة عبد الله السعيد، مؤكداً إن مصيره من المشاركة أمام الكونغو متوقف على الكشف الطبي الذي سيخضع له بعد ساعتين من الآن، قبل بدء مران المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب الكونغولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب الغاني ثالثاً برصيد 5 نقاط، ويتزيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة.