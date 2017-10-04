طبيب الأهلي يحذر المنتخب من الاستعجال في إصابة السعيد

حذر خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي للمنتخب، من التسرع والدفع بعبد الله السعيد، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، في مباراة الكونغو.

المنتخب الوطني سيواجهه نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

طبيب الأهلي: السعيد مازال مصاباً

وقال طبيب الفريق، لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، أن اللاعب مازال مصاباً ولن يلحق بمباراة الإياب أمام النجم الساحلي ، المقرر لها يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب، وحذر من الدفع به في مباراة المنتخب أمام الكونغو، خوفاً من تفاقم الإصابة عليه.

كان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب ، قد أكد أن عبد الله السعيد سيخضع لكشف طبي خلال ساعتين من أجل الوقوف على حالته ومصيره من المشاركة أمام الكونغو .

عبد الله السعيد، كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام النجم الساحلي التونسي، التي أقيمت الأحد الماضي، على ملعب سوسة.