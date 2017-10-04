نجم الأهلي يختار تشكيل المنتخب “الأمثل” أمام الكونغو.. الغزال في الهجوم

اختار محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر، خلال مباراة الكونغو، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد فضل، خلال تصريحات إذاعية لراديو هيتس مع سيف زاهر، ان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يمتلك العديد من العناصر والبدائل الكفء لتعويض غياب عبد الله السعيد، مشيرًا إلى ان المنتخب عليه الفوز بنتيجة كبيرة، حتى لا يدخل في حسبة برمة، في حال فازت أوغندا على غانا. (تعرف على بدائل السعيد)

فضل يختار تشكيل المنتخب الأمثل أمام الكونغو

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي.

في الوسط: محمد النني، طارق حامد، رمضان صبحي، محمود حسن “تريزيجيه”، محمد صلاح.

وفي الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه أوغندا في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم غانا وفي جعبتها 3 نقاط، بينما يأتي منتخب الكونغو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.