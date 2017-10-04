نفت صحيفة الصريح التونسية، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول مفاوضات نادي الترجي التونسي، مع لاعب الأهلي علي معلول، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة التونسية، أن الترجي لم يجرِ أي محاولات أو اتصالات بظهير أيسر الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وانضم معلول، إلى صفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي، وقدم اللاعب مردودًا جيدًا مع الفريق الأحمر، خلال الفترة الأخيرة، كما كان له دورًا بارزًا في تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الافريقية، بعدما نجح في تسجل هدفًا امام الترجي التونسي في لقاء ربع النهائي، بالإضافة إلى صناعة هدف الفوز لاجايي، الذي وضع قدم الفريق الأحمر في نصف النهائي الافريقي.

يذكر أن معلول، انضم إلى صفوف المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض مباراة في التصفيات الافريقية أمام غينيا يوم السبت المقبل.