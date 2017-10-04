وزير الرياضة يكشف موقف “السيسي” من حضور مباراة مصر والكونغو

كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد خالد عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، أن جدول الرئيس السيسي، مزدحم جدًا خلال شهر أكتوبر بالأخص، ومن الصعب تواجده في مباراة المنتخب أمام الكونغو.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وجه الدعوة للرئيس السيسي، لحضور مباراة الفراعنة أمام الكونغو، نظرًا لأهمية المباراة، ولتقديم الدعم والحافز للاعبين من اجل بذل قصارى جهدهم للفوز في المباراة.

كوبر يضم 25 لاعبًا لمعسكر برج العرب

كان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوكني الأول، قد اصطحب 25 لاعبًا لخوض معسكر مغلق في برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة الكونغو المصيرية المقرر لها الأحد المقبل.

ومن المحتمل أن يفتقد الفراعنة جهود عبد الله السعيد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الأحمر أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.