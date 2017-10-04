“كوليبالي” يقدم مستندًا يؤكد “جنانه” للهروب من عقوبات الفيفا

تقدم اللاعب الإيفواري، سليماني كوليبالي، بمستندًا جديدًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لإعفاؤه من العقوبات المتوقع ان توقع على اللاعب ، على خلفية هروبه من النادي الأخلي بدون سبب.

وأشار وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، خلال برنامجه ستاد الهدف، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، إلى أن اللاعب قدم مستندًا أكد خلاله أنه يعاني من مرض نفسي منذ عام 2012.

وأكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق، أن كوليبالي، لاعب الفريق الأحمر السابق، قدم مستندات للفيفا، أكد خلالها أنه يعاني من مرض نفسي منذ 5 سنوات، من أجل الهروب من العقوبات المقرر أن تقرها الفيفا بعد هروبه من الأهلي.

كان كوليبالي قد ترك النادي الأهلي، دون مبررات، واضطرت القلعة الحمراء، لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة من أجل الحفاظ على حقوق النادي، وتم تداول القضية لدى المحكمة الرياضية بالفيفا، ولم يتم اتخاذ قرار رسمي تجاه اللاعب حتى الآن.

يذكر أن كوليبالي كذب ما قاله المحامي الإنجليزي الخاص باللاعب الذي أكد أنه عرض على الأهلي العودة مجددًا للفريق وإنهاء الأزمة.