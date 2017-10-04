“صلاح” ليس الأسرع في البريمييرليج.. “ماني” تفوق عليه

رصدت صحيفة ذا صن الإنجليزية، احصائية عن أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبعد مرور 7 جولات في البريمييرليج.

ووخلت القائمة من اسم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الرغم من السرعة الكبيرة التي يمتلكها، وأشاد بها العديد من المدربين.

وتصدر القائمة اللاعب الفرنسي لوري ساني، نجم فريق مانشستر سيتي، بعدما حقق رقمًا قياسيًا بالركض بسرعة 35.48 كيلومترًا في الساعة.

وجاء ترتيب اللاعبين كالاتي:

وقدم ساني، مباراة جيدة أمام تشيلسي خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السالعة من الدوري الإنجليزي، وتفوق السيتزنز بهدف لدي بروين دون رد، ليتفوق على كلًا من باتريك فان انوليت، لاعب فريق كريستال بالاس، وانطونيو رودريجر نجم تشيلسي، كما احتل جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي المركز الثامن، وجاء ساديو ماني في المرتبة العاشرة، في غياب تام لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

يذكر أن صلاح، انضم إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بورسيا 2018.