عضو الجبلاية: لدينا بدائل “كفء” لتعويض غياب السعيد

أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، يمتلك بدائل كفء لتعويض غياب عبد الله السعيد، عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام الكونغو والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018.

وقال زاهر، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، “أعتقد أن كوبر لديه البديل لتعويض غياب السعيد، هو لاعب كبير وعنصر مهم للمنتخب، مشيرًا إلى أن أي فريق لا يقف على أي لاعب حتى لو كان نجما”. (نجم الزمالك يحدد بدائل السعيد)

سيف زاهر: مجدي عبد الغني يتمنى تأهل الفراعنة في عهده

وتابع زاهر، تصريحاته قائلًا، إن التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، سينقل السوق المصري نقلة أخرى، مضيفًا هناك انتعاش كبير في سوق الإعلانات لمجرد اقتراب المنتخب من التأهل، أعتقد أنه لو تأهلنا للمونديال ستشهد مصر انتعاشة كبيرة”.

وأشار زاهر إلى أن مجدي عبد الغني، يتمنى أن يتحقق حلم الوصول للمونديال وهو عضو مجلس إدارة، حتى يقال بإن المنتخب تأهل في عهده.