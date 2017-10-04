لهيطة يطمئن الجماهير المصرية عن إصابة “السعيد”.. ويؤكد: “كهربا” جاهز

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول، أن الأشعة التي أجراها عبد الله السعيد، لاعب الفراعنة والنادي الأهلي مطمئنة إلى حد كبير.

وأضاف لهيطة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن أن الأشعة التي أجراها عبد الله السعيد كانت مطمأنة بشكل كبير، لافتصا إلى جاهزية الثنائي عمرو جمال، ومحمد عبد المنعم “كهربا”.

كان السعيد، قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، اضطرته للغياب عن مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التي أقيمت في تونس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

لهيطة يؤكد جاهزية “كهربا” لمباراة الكونغو

وعن جاهزية محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب اتحاد جدة ونجم الفراعنة، أكد لهيطة، أن اللاعب لديه حماس كبير للتعافي من الإصابة، من أجل اللحاق بمباراة الكونغو ، لافتًا إلى أن كهربا، سيشارك اليوم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وعن توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مباراة مصر والكونغو، أكد لهيطة أنه شرف لأي لاعب في المنتخب المصري، تواجد الرئيس في اللقاء، مشددا على أن استقبال الرئيس للمنتخب بعد العودة من الجابون والحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية.