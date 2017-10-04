مدافع الفراعنة السابق: أفضل إقالة “كوبر” حتى لو تأهلنا للمونديال

حرص هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومدافع منتخب مصر الأسبق، على توجيه عدة نصائح لمدافعي الفراعنة، قبل مواجهة الكونغو المصيرية المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح يكن في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، قائلًا، “التمركز هو أهم سمات المدافع، ولا بد من التمركز الجيد داخل الملعب، وعدم السرحان داخل الملعب.

يكن: رحيل “كوبر” أفضل حتى لو تأهلنا للمونديال

ويرى هشام يكن، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، يؤدي بشكل جيد مع الفراعنة وفقًا للامكانيات المتاحة له، لافتًا إلى أن ظروف المعسكرات القصيرة لا تخدم كوبر في تنفيذ بعض لجمل الفنية والتكتيكية نظرا لقصر وقت المعسكرات”.

وعن فكرة إقالة كوبر، عقب نهاية التصفيات، أكد يكن قائلًا، “كوبر حتى الآن نجح في قيادة الفريق للمركز الأول بالتصفيات وأرى أنه يقدم مستوى وفق المتاح، إلا أنني مع فكرة إقالته بعد التأهل لكأس العالم والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في المونديال، بسب تراجع الأداء”.