نجم الزمالك السابق يختار تشكيل “الفراعنة” الأمثل أمام الكونغو ويحدد بديل “السعيد

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن غياب عبد الله السعيد، لاعب الأهلي والفراعنة، عن مباراة المنتخب المقبلة أمام الكونغو، سيكون مؤثرًا ببشكل كبير على أداؤ الفراعنة خلال المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

السعيد يغيب عن مباراة الكونغو للإصابة

كان السعيد، قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في ذهاب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتبين من الاشعة التي خضع لها، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ما يؤكد غيابه لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، اختار يكن، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام الكونغو، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد ورمضان صبحي وتريزيجيه

وفي خط الهجوم: عمرو جمال، محمد صلاح