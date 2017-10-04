شدد عماد متعب مهاجم الأهلي على أنه لا يمكن أن يخاصم زميله حسام غالي تحت أي ظرف ولأي سبب.

متعب: حسام غالي قائد الأهلي الحقيقي

وأوضح متعب أن حسام غالي مثل أخيه الذي لا يمكن أن يختلف معه أبدًا قائلُا: “نرفزة حسام غالي في الملعب من أجل مصلحة اللاعبين فهو قائد داخل الملعب وخارجه.

وأضاف متعب في تصريحات لبرنامج “صاحبة السعادة”: “قلت للاعبين عندما سحبت الشارة من غالي إنني لست الكابتن لأنه مينفعش أبقى الكابتن وحسام غالي موجود”.

وتابع: “عندما فزنا بكأس السوبر كان كل همي منح غالي حقه وهو يرفع الكأس كقائد حقيقي لنادي الأهلي.. ما الفائدة أن أكون القائد والأهلي يخسر.. بطولات الفريق أهم من مليون شارة ولذلك رفضت حمل الكأس لأنه الأحق”.

وأوضح متعب أنه لم يشارك مع الأهلي كثيرًا في الموسم الماضي رغم فوزه بلقب هداف كأس مصر لذلك سيمسح العام الماضي بأستيكة من حساباته.

وأشار إلى أن تسجيله للأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة يعود لأنه تربى في الأهلي على القتال حتى آخر دقيقة من عمر المباراة مبديًا استياءه من المعتقد السائد في مصر أن اللاعب الذي يتخطى 30 سنة لا يصلح للكرة.

وشدد عماد متعب أنه ابتعد عن صفوف منتخب مصر لعدم مشاركته مع الأهلي لكنه يأمل في العودة لتشكيل القلعة الحمراء حتى يعود لصفوف الفراعنة.