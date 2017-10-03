بالفيديو.. متعب: سأمسح عامي مع الأهلي بأستيكة وهذا سر إحرازي للأهداف في الدقائق الأخيرة

أكد عماد متعب مهاجم نادي الأهلي أنه سيمسح الموسم الماضي مع القلعة الحمراء بأستيكة لعدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.

متعب: من يتخطى الـ30 لا يصلح للكرة في مصر

وشدد متعب على أنه لم يشارك مع الأهلي كثيرًا في الموسم الماضي رغم فوزه بلقب هداف كأس مصر لذلك سيمسح العام الماضي بأستيكة من حساباته.

وأشار إلى أن إحرازه للأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة يعود لأنه تربى في الأهلي على القتال حتى آخر دقيقة من عمر المباراة موضحًا أن هناك معتقد سائد في مصر أن اللاعب الذي يتخطى 30 سنة لا يصلح للكرة.

وأوضح عماد متعب أنه ابتعد عن صفوف منتخب مصر لعدم مشاركته مع الأهلي لكنه يأمل في العودة لتشكيل القلعة الحمراء حتى يعود لصفوف الفراعنة.

وأضاف متعب في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس: “علشان أبقى موجود في المنتخب لازم أشارك مع الأهلي وهذا ما أسعى ليه في الوقت الحالي”.

وقال متعب: “مع كل ذلك مصر تعيش أزهى فتراتها فنحن على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للأندية.. هذه المرة نحن أقرب كثيرًا إلى المونديال”.

وتابع: “ربما تكون هذه المرة الثانية التي نقترب فيها من المونديال بعد المرة الأولى في المباراة الفاصلة مع الجزائر التي خسرناه في السودان”.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.