عماد متعب: نعاني ندرة المهاجمين رغم أننا نعيش أزهى فتراتنا.. ونفسي أنضم المنتخب

أكد عماد متعب مهاجم نادي الأهلي أن مصر حاليًا تعيش أزمة في خط الهجوم لندرة المهاجمين المميزين على الساحة الرياضية.

متعب: أحلم بالعودة للمنتخب

وأوضح عماد متعب أنه ابتعد عن صفوف منتخب مصر لعدم مشاركته مع الأهلي لكنه يأمل في العودة لتشكيل القلعة الحمراء حتى يعود لصفوف الفراعنة.

وأضاف متعب في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس: “علشان أبقى موجود في المنتخب لازم أشارك مع الأهلي وهذا ما أسعى ليه في الوقت الحالي”.

وتابع: “مع كل ذلك مصر تعيش أزهى فتراتها فنحن على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للأندية.. هذه المرة نحن أقرب كثيرًا إلى المونديال”.

وقال متعب: “ربما تكون هذه المرة الثانية التي نقترب فيها من المونديال بعد المرة الأولى في المباراة الفاصلة مع الجزائر التي خسرناه في السودان”.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.