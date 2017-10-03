رئيس المقاصة يحرج مرتضى منصور على الهواء

اعترف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب منه تبادل الأدوار مع فريقه في البطولات الإفريقية للموسم الجديد.

المقاصة يرفض المشاركة في الكونفيدرالية بدلا من الزمالك

وقال محمد عبد السسلام في تصريحات لبرنامج “الحريف”: ” مرتضي منصور عرض عليا مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من المقاصة ولكن أعتقد أنه كان أنه يمزح”.

وأضاف عبد السلام: “لا يمكن أن أطرح هذا الأمر على مجلس إدارتي لأن حقنا الطبيعي أن نشارك في دوري أبطال إفريقيا”.

عبد السلام: مؤمن سليمان لن يرحل

وتابع: ” الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يوافق علي مشاركة فريق بدلًا من فريق آخر في البطولة الإفريقية وكل الحاضرين أبلغوا مرتضى منصور بذلك”.

وشدد عبد السلام على أن مؤمن سليمان المدير الفني للمقاصة مستمر في منصبه ولن يرحل حاليًا كما يثار لأن من حقه أن يحصل على فرصته كاملة خاصة أن مسابقة الدوري المصري لم يمر منها سوى 5 جولات فقط ومستوى الفريق في تطور مستمر رغم تراجع النتائج.