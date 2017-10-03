البدري: هؤلاء بدلاء عبد الله السعيد في الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي إنه يمتلك اللاعبين القادرين على تعويض غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق المصاب بمزق في العضلة الخلفية.

حسام البدري يرشح 4 لاعبين لخلافة السعيد

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية أن صالح جمعة لاعب مميز وقادر على خلافة وتعويض غياب عبد الله السعيد.

وأشار البدري إلى أن أحمد حمدي وإسلام محارب وعمرو بركات يجيدون في مركز صناعة اللعب وجاهزون للمشاركة في مباريات الدوري المصري.

وأكد حسام البدري أنه يتمنى فوز منتخب مصر على الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين يمكنه تحقيق أحلام الشعب المصري كله بالتأهل لمونديال روسيا.

واكتملت اليوم صفوف منتخب مصر بوصول جميع المحترفين بالخارج الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى صفوف الفريق استعدادًا للقاء الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأدى المنتخب الوطنى مساء اليوم تدريبه الثانى باستاد الجيش المصرى ببرج العرب تحت قيادة مديره الفني هيكتور كوبر ، حيث استغرق التدريب ساعة ونصف الساعة ، فيما أدى بعض اللاعبين تدريبًا خفيفًا مثل محمد صلاح وعمرو جمال ولاعبى الأهلي العائدين من تونس ، بينما خضع محمود كهربا وحسام عاشور لتدريبات علاجيه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق.

ومن المنتظر أن يحدد المنتخب موقف كهربا وحسام عاشور غدًا من الاستمرار فى المعسكر من عدمه.