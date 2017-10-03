اكتملت اليوم صفوف منتخب مصر بوصول جميع المحترفين بالخارج الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى صفوف الفريق استعدادًا للقاء الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

منتخب مصر يؤجل حسم مصير كهربا وعاشور

وأدى المنتخب الوطنى مساء اليوم تدريبه الثانى باستاد الجيش المصرى ببرج العرب تحت قيادة مديره الفني هيكتور كوبر ، حيث استغرق التدريب ساعة ونصف الساعة ، فيما أدى بعض اللاعبين تدريبًا خفيفًا مثل محمد صلاح وعمرو جمال ولاعبى الأهلي العائدين من تونس ، بينما خضع محمود كهربا وحسام عاشور لتدريبات علاجيه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق.

ومن المنتظر أن يحدد المنتخب موقف كهربا وحسام عاشور غدًا من الاستمرار فى المعسكر من عدمه.

وكان المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المشرف العام على المنتخب قد حرص على التواجد مع المنتخب فى معسكره الذي بدأ أمس لمؤازرة الفريق.