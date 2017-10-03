حسام البدري يتحدث عن ميزتين في “أزارو” غير موجودة في الأهلي

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق يحتاج إلى الصبر بدلًا من موجة الانتقادات الحادة لمستواه.

البدري: وليد أوزار يحتاج إلى الصبر

ويتعرض وليد أزارو لهجوم شرس بسبب إهداره هدفًا أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أيام من إهدار انفراد أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.

وأوضح حسام البدري خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة انرجي أن المغربي وليد أزارو، أفضل مهاجمي الأهلي حاليًا ويملك مهارات فردية وسرعات كبيرة ولكنه مع التخلص من التوتر والحماس، سيتمكن من تسجيل الفرص السهلة التي يهدرها خلال المباريات.

وأضاف حسام البدري أنه يرفض تأجيل مباراة الرجاء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري من أجل تأهيل اللاعبين لمباراة العودة أمام النجم الساحلي باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 22 من الشهر ذاته.

وشدد على أنه يثق في قدراته لاعبيه على تعويض الهزيمة 2-1 من النجم الساحلي في مباراة العودة وإسعاد جماهير الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.