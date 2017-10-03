وفاة وزير الرياضة الأوزبكي تعدل جدول مباريات منتخب الشباب في عمان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اعتذار منتخب أوزبكستان عن عدم المشاركة في دورة عمان الدولية الودية لمنتخبات الشباب المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل ، وذلك بسبب وفاة وزير الرياضة بدولة أوزبكستان، ولإقامة الدورة من ثلاث فرق فقط تبعا لذلك حيث تم تعديل جدول مباريات البطولة.

تعديلات في دورة عمان الودية

ويلتقي منتخب الشباب المصري مع نظيره السوري يوم الخميس المقبل بينما يلتقي نظيره العماني يوم السبت المقبل، وتقام المباراتان في السادسة والنصف مساء بتوقيت مسقط، فيما تجرى ترتيبات للاتفاق على مباراة ودية للمنتخب المصري يوم الاثنين المقبل لم يحدد طرفها حتى الآن .

وكان منتخب الشباب الوطني قد وصل إلى مسقط في ساعة مبكرة من فجر اليوم ( الثلاثاء ) ، وأدى أولى تدريباته مساء اليوم بحضور السفير المصري الذي كان في استقباله مجدي عبد الغني رئيس البعثة، كما حضره المصري فتحي نصير المدير الفني للاتحاد العماني .

ويقود حمادة صدقي منتخب الشباب فنيًا بعد اعتذاره لاتحاد الكرة عن عدم تدريب المنتخب الأوليمبي