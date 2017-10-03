هل يتعاقد الأهلي مع عمر السعيد؟.. حسام البدري يجيب

أبدى حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي عن اندهاشه مما يثار حول تعاقد فريقه مع عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي بعد إحرازه 5 أهداف.

البدري: عمر السعيد يحتاج إلى الوقت

وأوضح البدري أن الدوري في بدايته ولم يمر منه سوى 5 جولات مشيرًا إلى أن عمر السعيد يحتاج إلى الوقت للحكم على مستواه الحقيقي.

وأكد حسام البدري خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة انرجي أن صالح جمعة أحد أهم اللاعبين في مصر لكن ينقصه أنه يجب أن يكون في تركيزه طوال الوقت حتى يظهر إمكانياته الحقيقية.

وأوضح البدري أن فرص صالح جمعة في المشاركة بمنتخب مصر قوية بعد إصابة عبد الله السعيد قبل مباراة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أنه يحلم مثل كل المصريين بفوز الفراعنة على الكونغو وأن يكون هذا الفوز هو الضمان الرسمي للتأهل للمونديال.

وطالب البدري وسائل الإعلام بعدم التدخل في شئون الجهاز الفني لأن اختيار مشاركة أي لاعب أو استبعاده هو حق أصيل له بصرف النظر عن أي مبررات أخرى.