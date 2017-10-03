بن عمر: انتظروا مفاجأة النجم الساحلي للأهلي في برج العرب

أكد محمد أمين بن عمر، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي أن هناك مفاجأة تنتظر نادي الأهلي المصري في مباراة 22 أكتوبر باستاج برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بن عمر: نخطط لتكرار سيناريو 2007 أمام الأهلي

وأوضح أمين بن عمر أن فريقه يستعد لمفاجأة قوية من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في ملعبه وبين جماهيره بالإسكندرية.

وقال محمد أمين بن عمر لصحيفة “الصريح” التونسية” أن النجم الساحلي سيباغت الأهلي بالهجوم لتحقيق الفوز في مصر مثلما فعل في عام 2007.

وكان أمين بن عمر قد سجل هدفًا من تسديدة أرضية في مرمى شريف إكرامي في فوز فريقه 2-1 على الأهلي بسوسة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، ويسعى الأهلي خلالها لتعويض هزيمته 2-1 في الذهاب.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف نظيف للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

ويفتقد الأهلي في مباراة العودة لجهود هشام محمد وعبد الله السعيد للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف.