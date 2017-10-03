“نيبوشا” يعلن قائمة الزمالك لمعسكر التجمع الخامس استعدادا لطنطا

أعلن المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة من 27 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بالتجمع الخامس ينطلق غدًا الأربعاء لمدة 6 أيام يخوض خلاله الفريق مباراتين أمام طلائع الجيش والسكة الحديد ضمن استعداداته لمباراة طنطا بالجولة الخامسة بمسابقة الدورى الجمعة 13 أكتوبر.

27 لاعبا في قائمة الزمالك بمعسكر التجمع الخامس

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح وأحمد مجدي ومحمود حمدي الونش

خط الدفاع: أحمد توفيق ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد داوودا ومعروف يوسف ومحمد أشرف روقة وأحمد كابوريا ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة وأحمد رفعت ومحمد رمضان وأيمن حفني

خط الهجوم: صلاح عاشور وكاسونجو كابونجو وباسم مرسي رزاق سيسيه ويوسف أوباما وخالد قمر.

واستأنف نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام.

وشهد المران غياب حازم إمام، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال لقاء إنبي.

وعقد طبيب الزمالك جلسة مع الثنائي أيمن حفني وبنجامين أشيمبونج عقب أدائهما تدريبات الجري مع الفريق