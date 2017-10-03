رسميا.. تحويل الدوري المصري إلى اسم “دوري المصرية للاتصالات”

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت في بيان لها أن الشركة المصرية للاتصالات وشركة المحمول الرابعة، أصبحت راعى الكرة المصرية بشكل رسمى خلال الثلاث سنوات المقبلة ليتحول الدوري المصري إلى اسم “دوري المصرية للاتصالات”.

بيان شركة المصرية للاتصالات

وجاء نص بيان الشركة كالتالي:

“منذ أن دخلت شركة بريزنتيشن سبورت، عالم صناعة كرة القدم، وهى تفتش عن شريك حقيقى من مجال الاتصالات، لرعاية هذه الصناعة التى يعشقها المصريون، كما هو الحال فى كل دول العالم العاشقة لكرة القدم التى تتصدر فيها شركات الاتصالات رعاية هذه اللعبة حتى صارت السند المؤثر لها، ولا نبالغ لو قلنا، أن صناعة الكرة راجت وتطورت فى جميع أنحاء الدنيا بفضل رعاية شركات الاتصالات.. هذا الشريك والسند، انتظرناه طويلاً فى مصر، حتى جاء رائد صناعة الاتصالات ليس فى مصر وحسب بل فى الإقليم بأكمله، مشغل الاتصالات المتكامل والوحيد فى مصر، بأقوى تعاقد فى تاريخ صناعة كرة القدم المصرية، وهى الخطوة التى لم يقدم عليها من قبل أى مشغل اتصالات آخر طوال السنوات الماضية، وصار مشغل الاتصالات المتكامل، على رأس قائمة منظومة رعايات كرة القدم المصرية.

وأضافت: “نعلن لجماهير كرة القدم ولشركائنا فى الوسط الرياضي، ولكل العاملين بصناعة كرة القدم فى مصر، أن المصرية للاتصالات أصبحت الراعى الرئيسى لكرة القدم، وستكون الراعى المصرى للمنتخب الوطني” وبخبرة ١٦٣ عامًا ستقف المصرية للاتصالات وراء المنتخب، وأنه من الآن ولمدة ثلاث مواسم سيكون الدورى المصرى باسم “دورى المصرية للاتصالات”.