أقوى 3 عضلات في منتخب مصر

كشف حسانين حمزة مدلك منتخب مصر عن أقوى عضلات لاعبي الفراعنة قبل مباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

مدلك المنتخب يشكو إرهاق تأهيل عضلات فتحي وحجازي وصلاح

وأكد حسانين حمزة أن عضلات أحمد حجازي ومحمد صلاح وأحمد فتحي هي الأقوى في منتخب مصر.

وأوضح حمزة في تصريحات عبر قناة اون سبورت أن عضلات حجازي وفتحي ومحمد صلاح ترهقه في التأهيل والتدليك نظرًا لقوتها.

وأضاف حمزة أن أحمد فتحي كثيرًا ما يستدعيه لتدليك عضلته أكثر من مرة.

ودخل منتخب مصر في معسكر مغلق باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات مصر والكونغو وغانا وأوغندا، ويلعب الأخيران يوم السبت المقبل على ملعب الأول بكمبالا.

ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط بينما الكونغو تتذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.