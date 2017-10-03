أكد عمرو جمال مهاجم منتخب مصر أنه لا يهتم بكثرة الانتقادات التي توجه إليه دون مبرر منطقي في كثير من الأحوال.

عمرو جمال: لا أهتم بالانتقادات والمونديال حلم

وقال عمرو جمال عن الانتقادات الموجهة لعدم وجود مهاجم قوي في المنتخب: ” أنا لا أتابع إلا من يتحدث عنا بطريقة إيجابية أما النقد الهدام فلا ألتفت إليه ولكن كلنا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل التأهل للمونديال”.

وأضاف مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي أن المنتخب اقترب من التأهل لكأس العالم فما عليه إلا الفوز في مباراتي الكونغو وغانا بصرف النظر عن أي نتائج أخرى”.

وأوضح عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية أن كل اللاعبين يتمنون المشاركة أمام الكونغو يوم الأحد المقبل وإسعاد ملايين المصريين الذين يحلمون بالمونديال.

ووجه عمرو جمال رسالة إلى الجماهير قائلًا: “ننتظر دعمكم أمام الكونغو لأنكم السلاح الاول من أجل التأهل للمونديال بدعمكم لنا”.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ثم اوغندا ولديها 7 نقاط، أما غانا في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الكونغو الجدول برصيد نقطة واحدة.