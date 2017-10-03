أكد أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن مباراة الكونغو المقبلة ليست بالسهلة كما يتصور البعض.

الشناوي: الأهم تأهل مصر للمونديال

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح الشناوي أن علاقته بزميليه عصام الحضري وشريف إكرامي أكثر من ممتازة فهم إخوات داخل الملعب وخارجه.

وقال الشناوي: ” لا فرق من يحرس عرين المنتخب ممن يجلس على دكة البدلاء فكلنا واحد ونسعى لخدمة المنتخب من أجل تحقيق حلم الملايين بالتأهل للمونديال”.

وأضاف الشناوي: “ليس غريبًا أن أدعم شريف إكرامي عندما يتعرض للانتقادات لأننا مثل الإخوان في الملعب وخارجه.. كلنا واحد والمونديال حلم للشعب المصري كله وليس الشناوي وإكرامي فقط”.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للنجوم السوداء على أمل تعثر مصر أمام الكونغو بعدها بـ24 ساعة حتى يبقى لغانا أمل في التأهل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.