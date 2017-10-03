ماذا قال “كوبر” للاعبي الأهلي في معسكر برج العرب

حرص هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على الاجتماع بلاعبي الأهلي عقب وصوله إلى معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

كوبر يجتمع بلاعبي الأهلي

وطالب هيكتور كوبر لاعبي الأهلي بنسيان الخسارة من النجم الساحلي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسوسة.

وأوضح كوبر أنه يعلم ضغط المباريات الواقع عليهم لكن في برج العرب عليهم نسيان كل ما سبق من لقاءات لأن هذا حلم المصريين بالتأهل للمونديال.

وشدد كوبر على أن يقدر قيمة تعبهم ويثق في قدرتهم على تجاوز النجم الساحلي في مباراة العودة.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للنجوم السوداء على أمل تعثر مصر أمام الكونغو بعدها بـ24 ساعة حتى يبقى لغانا أمل في التأهل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.