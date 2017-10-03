الأهلي يجهز خليفة عبد الله السعيد

استقر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على تجهيز أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق لخلافة عبد الله السعيد الذي تعرض في مزق بالعضلة الخلفية وسيغيب عن المباريات لأكثر من شهر.

أحمد حمودي خلفا للسعيد في الأهلي

ويجهز حسام البدري لاعبه أحمد حمودي في المباريات المقبلة حتى عودة صالح جمعة من المشاركة مع منتخب مصر، والذي يعد البديل الأمثل للسعيد في حسابات مدرب الأهلي.

وكان عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعانى السعيد من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وقد يغيب لفترة 3 أسابيع على الأقل وقد تمتد لشهر ونصف.

ويستأنف نادي الأهلي تدريباته غدًا الأربعاء عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة من البدرى، بعد العودة من تونس من أجل استرداد الأنفاس واستعادة اللياقة البدنية.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري في الدوري المصري بعد تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي.