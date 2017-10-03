حسام حسن يعود بالذاكرة ويسجل هدفين في المريخ البورسعيدي

سجل حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي هدفين في المباراة الودية التي جرت بين قدامى المصري أمام المريخ البورسعيدي في مهرجان اعتزال أسامة السيد نجم الفريق البورسعيدي السابق.

حسام حسن يشارك في مهرجان اعتزال أسامة السيد

وفاز المصري البورسعيدي 5-1 كان لحسام حسن هدفين بينما سجل سيف داود وكريم ذكري وطارق سليمان الأهداف الأخرى وأحرز شريف كراوية للمريخ.

أسامة السيد البالغ من العمر 34 عاما كان قد ترعرع في صفوف نادي المريخ قبل أن ينضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2005/2004 ليلعب لصفوف القلعة الخضراء لموسمين ونصف الموسم ثم ينتقل إلى إنبي مطلع موسم 2008/2007 ومنه لصفوف نادي المقاولون العرب الذي لعب معه لموسمين انتقل بعدها لصفوف زعيم الثغر الاتحاد السكندري ومنه الى فريق المنيا مطلع موسم 2014/2013 قبل أن يعود لصفوف المريخ البورسعيدي.

وأجاد أسامة السيد في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط في الأندية التي لعبها لها.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على دخول الجماهير لمشاهدة المصري والمريخ البورسعيدي في مهرجان اعتزال أسامة السيد.