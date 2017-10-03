الاتحاد التونسي يؤجل مباراة النجم والترجي استعدادا للأهلي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباراة النجم الساحلي التونسي الترجي، التي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من من مسابقة الدوري التونسي.

تأجيل مباراة النجم الساحلي والنجم في الدوري التونسي

ووافق الاتحاد التونسي على تأجيل مباراة النجم والترجي في قمة الدوري حتى يوفر الأجواء المثالية للأول للاستعداد لمواجهة الأهلي المصري يوم 22 من شهر أكوبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النجم الساحلي قد فاز في مباراة الذهاب بسوسة 2-1 ويحتاج إلى التعادل مع الأهلي للتأهل إلى النهائي الإفريقي.

بينما يستعد الأهلي لموقعة النجم الساحلي بعد عودة لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب المصري لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويفتقد الأهلي لجهود هشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد فتحي في لقاء الإياب أمام النجم الساحلي لإصابة الأول والثاني وإيقاف الثالث.

ويبحث حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي عن تجهيز بديلين لهشام محمد وأحمد فتحي في موقعة برج العرب بالإسكندرية.