مدرب غانا: التأهل للمونديال شبه مستحيل

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أن فرص بلاده في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا أصبحت شبه مستحيلة قبل مباراة الجولة الخامسة في التصفيات.

أبياه: ولو.. لدينا ما نقدمه أمام أوغندا

وأوضح كواسي أبياه أن منتخب غانا سيقاتل على تذكرة التأهل للمونديال رغم صعوبتها نظريًا وحسابيًا بعد انتهاء 4 جولات من مباريات المجموعة الخامسة.

وقال أبياه لموقع “جرافيك سبورتس” الغاني إن تأهل فريقه إلى المونديال بات من الصعب تحقيقه لكنه سيلعب من أجل الفوز فقط لتحسين المراكز.

وأضاف: “كلنا نعلم صعوبة موقفنا في المجموعة الخامسة لكن في كرة القدم كل شيء وارد جدًا فما علينا إلا الفوز على أوغندا ومصر في الجولتين الأخيرتين”.

وتابع أبياه: ” اليأس لم يتملكنا بعد وسنقاتل لأن هناك شيئاً ما نفعل ذلك من أجله فنحن نستحق أن نكون في مركز أفضل مما نحن فيه على الأقل”.

ويحل منتخب غانا ضيفًا على أوغندا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للنجوم السوداء على أمل تعثر مصر أمام الكونغو بعدها بـ24 ساعة حتى يبقى لغانا أمل في التأهل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.